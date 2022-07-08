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Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: полиция установила 20 человек из списка пропавших без вести

Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: полиция установила 20 человек из списка пропавших без вести

Киев • УНН

 • 168189 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Полиция продолжает работать на месте разрушенного ракетным ударом ТРЦ в Кременчуге в Полтавской области и идентифицируют погибших. Уже установлено 20 человек, находившихся в списках пропавших без вести. Об этом сообщает Национальная полиция, пишет УНН.

Цитата

"Специалисты-криминалисты Национальной полиции Украины фиксируют последствия военного преступления россии, изымают остатки боеприпасов и идентифицируют погибших людей. Уже установлено 20 человек, которые были в списках без вести пропавших", - сообщили в полиции.

"В настоящее время на месте разрушенного российскими войсками торгового центра продолжаются поисково-спасательные работы, один человек до сих пор считается пропавшим без вести", - рассказал начальник отдела криминалистического обеспечения Главного следственного управления Национальной полиции Игорь Малыш.

Детали

Специалистам-криминалистам ГСУ, как отмечается, с помощью уникальной технологии скоростной установки ДНК уже в первые 20 часов удалось идентифицировать сильно обгоревшие фрагменты тел погибших людей.

В первые дни после трагедии на месте попадания российской ракеты работали 26 специалистов-криминалистов, были привлечены передвижные криминалистические лаборатории полтавской, киевской и луганской полиции.

"Мы отбирали ДНК-профили у родственников погибших и сравнивали с образцами, изъятыми на месте преступления. Благодаря кропотливой работе наших криминалистов в кратчайшие сроки было проработано большое количество ДНК-материала и установлены личности погибших. Это чрезвычайно важно для людей, которые потеряли своих родных", - заметил Игорь Малыш.

Дополнение

27 июня рашисты нанесли ракетный удар по торговому центру Кременчуга в Полтавской области, где находилось более тысячи гражданских. Мэр Кременчуга сообщил о 21 погибшем в ТЦ и еще одном пропавшем без вести.

Как сообщили в ГСЧС, всего с начала работ на месте удара по ТЦ обнаружено 29 фрагментов тел.

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