Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: поліція встановила 20 людей зі списку зниклих безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Поліція продовжує працювати на місці зруйнованого ракетним ударом ТРЦ у Кременчуку у Полтавській області та ідентифікують загиблих людей. Уже встановлено 20 осіб, які були в списках зниклих безвісти. Про це повідомляє Національна поліція, пише УНН.
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"Спеціалісти-криміналісти Національної поліції України фіксують наслідки воєнного злочину рф, вилучають рештки боєприпасів та ідентифікують загиблих людей. Вже встановлено 20 осіб, які були в списках безвісти зниклих", - повідомили у поліції.
"Наразі на місці зруйнованого російськими військами торгового центру тривають пошуково-рятувальні роботи, одна людина досі вважається безвісти зниклою", - розповів начальник відділу криміналістичного забезпечення Головного слідчого управління Національної поліції Ігор Малиш.
Деталі
Спеціалістам-криміналістам ГСУ, як зазначається, за допомогою унікальної технології швидкісного встановлення ДНК вже впродовж перших 20 годин вдалося ідентифікувати сильно обгорілі фрагменти тіл загиблих людей.
У перші дні після трагедії на місці влучання російської ракети працювали 26 спеціалістів-криміналістів, були залучені пересувні криміналістичні лабораторії полтавської, київської та луганської поліції.
"Ми відбирали ДНК-профілі у родичів загиблих та порівнювали зі зразками, вилученими на місці злочину. Завдяки кропіткій роботі наших криміналістів у найкоротший термін була опрацьована велика кількість ДНК-матеріалу та встановлено особи загиблих. Це надзвичайно важливо для людей, які втратили своїх рідних", - зауважив Ігор Малиш.
Доповнення
27 червня рашисти завдали ракетного удару по торговельному центру Кременчука на Полтавщині, де перебувало понад тисячу цивільних. Мер Кременчука повідомив про 21 загиблого у ТЦ та ще одного зниклого безвісти.
Як повідомили у ДСНС, всього з початку робіт на місці удару по ТЦ виявлено 29 фрагментів тіл.