Ракетный удар по Одесской области: стали известны первые имена погибших

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"Дни траура в наших сердцах... По информации управления образования Белгород-Днестровского городского совета на базе отдыха "Годжи" пгт Сергеевка, в результате попадания этой ночью вражеской крылатой ракеты в здание погиб также ученик 7 класса Академического лицея г. Белгород-Днестровского Рудницкий Дмитрий, 22.08.2010 года рождения, который в то время находился с родителями на работе. Мать ребенка, Надежда, погибла вместе с мальчиком, а за жизнь отца сейчас борются врачи", - сообщили в Департамене.

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Также известно, что в многоквартирном доме в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района, куда этой ночью попала вражеская крылатая ракета, погиб учитель физической культуры опорного заведения общего среднего образования "Сергеевский лицей" Чолак Владимир Михайлович, 25.04.1954 года рождения.

"Человек влюбленный в свою профессию. Своим жизненным примером он пробуждал любовь к спорту и здоровому образу жизни у учащейся молодежи. Жуткая трагедия, ведь вместе с Владимиром Михайловичем под обломками обнаружили тела его сына и жены", - сообщили в Департаменте.

Еще один погибший – футболист, футбольный тренер и основатель детского футбольного клуба "Атлетик", президент федерации пляжного футбола в городе Одесса Александр Шишков.

Детали

По последней информации от одесских властей, всего в результате обстрела погиб 21 человек, из них 1 ребенок, пострадало 39 человек, из них 6 детей, спасены 8 человек, из них 3 детей.

Так, отмечается, что в жилом доме погибли 16 человек, пострадали 38 человек (все госпитализированы), из них 6 детей, спасены 7 человек, из них 3 детей.

В корпусе базы отдыха погибли 5 человек, из них 1 ребенок, спасен 1 человек, пострадал 1 человек.

Напомним

Во время воздушной тревоги в ночь на 1 июля в Одесской области прогремел мощный взрыв. Впоследствии стало известно, что одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, еще две – в базы отдыха в Белгород-Днестровском районе.