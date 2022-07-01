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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Ракетний удар по Одещині: стали відомі перші імена загиблих

Ракетний удар по Одещині: стали відомі перші імена загиблих

Київ • УНН

 • 451294 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Внаслідок ракетного удару по Одещині загинув також учень 7 класу Академічного ліцею Білгород-Дністровського Рудницький Дмитро 2010-го року народження, який на той час перебував з батьками на роботі. Мати дитини загинула разом з хлопчиком. Про це повідомляє Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, пише УНН.

Цитата

"Дні трауру в наших серцях... За інформацією управління освіти Білгород-Дністровської міської ради на базі відпочинку "Годжі" смт Сергіївка, внаслідок влучання цієї ночі ворожої крилатої ракети у будівлю, загинув також учень 7 класу Академічного ліцею м. Білгород-Дністровського Рудницький Дмитро, 22.08.2010 року народження, який на той час перебував з батьками на роботі. Мати дитини, Надія, загинула разом з хлопчиком, а за життя батька наразі борються лікарі", - повідомили в Департамені.

Додамо

Також відомо, що у багатоквартирному будинку в смт Сергіївка Білгород-Дністровського району, куди цієї ночі влучила ворожа крилата ракета, загинув вчитель фізичної культури опорного закладу загальної середньої освіти "Сергіївський ліцей" Чолак Володимир Михайлович, 25.04.1954 року народження.

"Людина над усе закохана в свою професію. Своїм життєвим прикладом він пробуджував любов до спорту та здорового способу життя в учнівської молоді. Моторошна трагедія, адже разом із Володимиром Михайловичем під уламками виявили тіла його сина і дружини", - повідомили у Департаменті.

Ще один загиблий - футболіст, футбольний тренер та засновник дитячого футбольного клубу "Атлетик", президент федерації пляжного футболу у місті Одеса Олександр Шишков.

Деталі

За останньою інформацією від одеської влади, всього внаслідок обстрілу загинула 21 особа, з них 1 дитина, постраждало 39 осіб, з них 6 дітей, врятовано 8 осіб, з них 3 дітей.

Так, зазначається, що у житловому будинку загинуло 16 осіб, постраждало 38 осіб (всі госпіталізовані), з них 6 дітей, врятовано 7 осіб, з них 3 дітей.

В корпусі бази відпочинку загинуло 5 осіб, з них 1 дитина, врятовано 1 особу, постраждала 1 особа.

Нагадаємо

Під час повітряної тривоги в ніч на 1 липня на Одещині прогримів потужний вибух. Згодом стало відомо, що одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, ще дві - в бази відпочинку в Білгород-Дністровському районі.

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