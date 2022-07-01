Ракетный удар по Одесской области: поиск тел в 9-этажке завершили, под завалами на базе отдыха могут быть люди
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Спасатели завершили поисковые работы в 9-этажке, под завалами на базе отдыха могут быть люди после вражеского ракетного удара по Одесской области, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, пишет УНН.
Цитата
"Спасатели завершили поиск тел в многоэтажке, в которую попала российская ракета. Дом полностью поврежден с одной стороны, уничтожены плиты на этажах", - отметил Братчук в Telegram со ссылкой на информацию ГСЧС.
Детали
Всего в девятиэтажках, по его словам, проживало 150-160 человек. Также в квартирах есть погибшие животные, преимущественно кошки, слышен лай собак.
"Под завалами на базе отдыха, расположенной рядом, могут быть люди", – добавил Братчук.
Дополнение
Во время воздушной тревоги в ночь на 1 июля в Одесской области прогремел мощный взрыв. Впоследствии стало известно, что одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, еще две – в базы отдыха в Белгород-Днестровском районе.
По данным ГСЧС, по состоянию на 10:00 в результате ракетного удара в поселке Сергеевка погибло 18 человек (16 человек в жилом доме, и 2 человека на базе отдыха, из них 1 ребенок). Пострадали 38 человек (37 человек - жилой дом, из них 6 детей и 1 человек - база отдыха). Госпитализированы в больницу 38 человек.