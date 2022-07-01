Ворожий удар по Одещині: окупанти випустили три ракети, відомо про 17 загиблих

Цитата

"Внаслідок нічного ракетного удару літаками стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря по Білгород-Дністровському району Одещини, 3 ракетами Х-22 вражено багатоквартирний будинок та дві бази відпочинку", - повідомили в ОК "Південь".

"Станом на 05:30 виявлено 17 загиблих, з них 1 дитина, надано медичну допомогу 31 постраждалій особі, серед яких 4 дитини та вагітна жінка, врятовано з під завалів 8 осіб, з них 3 дитини", - додали у командуванні.

Важких поранених госпіталізовано. Рятувальні роботи тривають. У місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи.

Доповнення

Під час повітряної тривоги в ніч на 1 липня на Одещині прогримів потужний вибух. Згодом стало відомо, що одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі.