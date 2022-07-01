Вражеский удар по Одесской области: оккупанты выпустили три ракеты, известно о 17 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Вражеский удар по Одесской области ночью был совершен с направления Черного моря тремя ракетами Х-22, известно о 17 погибших. Об этом говорится в официальном сообщении ОК "Юг", распространенном Одесским горсоветом, пишет УНН.
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"В результате ночного ракетного удара самолетами стратегической авиации Ту-22 с направления Черного моря по Белгород-Днестровскому району Одесской области, 3 ракетами Х-22 поражен многоквартирный дом и две базы отдыха", - сообщили в ОК "Юг".
"По состоянию на 05:30 выявлено 17 погибших, из них 1 ребенок, оказана медицинская помощь 31 пострадавшему лицу, среди которых 4 ребенка и беременная женщина, спасены из-под завалов 8 человек, из них 3 ребенка", - добавили в командовании.
Тяжелые раненые госпитализированы. Спасательные работы продолжаются. В местах попаданий работают следственно-оперативные группы.
Дополнение
Во время воздушной тревоги в ночь на 1 июля в Одесской области прогремел мощный взрыв. Впоследствии стало известно, что одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, вторая – в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе.