Обстріл Одещини: ракета влучила в 9-поверховий будинок, з-під завалів дістали тіла 6 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Внаслідок ракетного удару по Одещині зруйнований дев'ятиповерховий будинок. З-під завалів витягнули тіла шістьох загиблих. Семеро людей поранені, серед яких три дитини. Про це повідомляє ОК "Південь", передає УНН.
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По Одещині нанесено ракетний удар літаками стратегічної авіації з напрямку Чорного моря.
Одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд у 9 поверхів.
Рятувальниками з-під завалів вилучено тіла 6 загиблих, вже надано медичну допомогу 7 пораненим, серед яких 3 дитини. Триває розбір завалів і боротьба з пожежею у прибудованому до будинка магазині на площі близько 20 кв.м.
На базі відпочинку загорання на виявлено, лише руйнування. Є постраждалі, їх кількість уточнюється.
Нагадаємо
Під час повітряної тривоги на Одещині прогримів потужний вибух.