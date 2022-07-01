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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Обстріл Одещини: ракета влучила в 9-поверховий будинок, з-під завалів дістали тіла 6 загиблих

Обстріл Одещини: ракета влучила в 9-поверховий будинок, з-під завалів дістали тіла 6 загиблих

Київ • УНН

 • 178640 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Внаслідок ракетного удару по Одещині зруйнований дев'ятиповерховий будинок. З-під завалів витягнули тіла шістьох загиблих. Семеро людей поранені, серед яких три дитини. Про це повідомляє ОК "Південь", передає УНН.

Деталі

По Одещині нанесено ракетний удар літаками стратегічної авіації з напрямку Чорного моря.

Одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд у 9 поверхів.

Рятувальниками з-під завалів вилучено тіла 6 загиблих, вже надано медичну допомогу 7 пораненим, серед яких 3 дитини. Триває розбір завалів і боротьба з пожежею у прибудованому до будинка магазині на площі близько 20 кв.м.

На базі відпочинку загорання на виявлено, лише руйнування. Є постраждалі, їх кількість уточнюється.

Нагадаємо

Під час повітряної тривоги на Одещині прогримів потужний вибух.

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