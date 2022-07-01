Обстрел Одесской области: ракета попала в 9-этажный дом, из-под завалов достали тела 6 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В результате ракетного удара по Одесской области разрушен девятиэтажный дом. Из-под завалов достали тела шестерых погибших. Семь человек ранены, среди которых три ребенка. Об этом сообщает ОК "Юг", передает УНН.
Детали
По Одесской области нанесен ракетный удар самолетами стратегической авиации с направления Черного моря.
Одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, вторая – в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд в 9 этажей.
Спасателями из-под завалов изъяты тела 6 погибших, уже оказана медицинская помощь 7 раненым, среди которых 3 ребенка. Продолжается разбор завалов и борьба с пожаром в пристроенном к дому магазине на площади около 20 кв.
На базе отдыха возгорание не обнаружено, только разрушение. Есть пострадавшие, их количество уточняется.
Напомним
Во время воздушной тревоги в Одесской области прогремел мощный взрыв.