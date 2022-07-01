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Ракетний удар по Одещині: пошук тіл у 9-поверхівці завершили, під завалами на базі відпочинку можуть бути люди

Ракетний удар по Одещині: пошук тіл у 9-поверхівці завершили, під завалами на базі відпочинку можуть бути люди

Київ • УНН

 • 138519 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Рятувальники завершили пошукові роботи у 9-поверхівці, під завалами на базі відпочинку можуть бути люди після ворожого ракетного удару по Одещині, повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, пише УНН.

Цитата

"Рятувальники завершили пошук тіл у багатоповерхівці, до якої потрапила російська ракета. Будинок повністю пошкоджений з одного боку, знищено плити на поверхах", - зазначив Братчук у Telegram з посиланням на інформацію ДСНС.

Деталі

Загалом у дев'ятиповерхівках, з його слів, проживало 150-160 осіб. Також у квартирах є загиблі тварини, переважно кішки, чути гавкіт собак.

"Під завалами на базі відпочинку, розташованої поряд, можуть бути люди", - додав Братчук.

Доповнення

Під час повітряної тривоги в ніч на 1 липня на Одещині прогримів потужний вибух. Згодом стало відомо, що одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, ще дві - в бази відпочинку в Білгород-Дністровському районі.

За даними ДСНС, станом на 10:00 внаслідок ракетного удару у селищі Сергіївка загинуло 18 осіб (16 осіб у житловому будинку, та 2 особи на базі відпочинку, з них 1 дитина). Постраждало 38 осіб (37 осіб - житловий будинок, з них 6 дітей та 1 особа - база відпочинку). Госпіталізовано до лікарні 38 людей.

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