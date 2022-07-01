Ракетний удар по Одещині: до лікарні госпіталізовано 38 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Внаслідок ракетного удару по Одеській області до лікарні госпіталізовано 38 осіб. Про це інформує ДСНС України, пише УНН.
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Так, за даними ДСНС, станом на 10:00 внаслідок ракетного удару у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району загинуло 18 осіб (16 осіб у житловому будинку, та 2 особи на базі відпочинку, з них 1 дитина).
Постраждало 38 осіб (37 осіб - житловий будинок, з них 6 дітей та 1 особа - база відпочинку). Госпіталізовано до лікарні 38 людей.
Вдалося врятувати 8 осіб, з них 3 дитини (7 осіб - житловий будинок, з них 3 дітей та 1 особа - база відпочинку).
Всього до робіт залучено 75 осіб та 19 одиниць техніки, з них від ДСНС 67 осіб та 11 одиниць техніки. Роботи тривають.
Доповнення
Під час повітряної тривоги в ніч на 1 липня на Одещині прогримів потужний вибух. Згодом стало відомо, що одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, ще дві - в бази відпочинку в Білгород-Дністровському районі.