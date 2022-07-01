Ракетный удар по Одесщине: в больницу госпитализированы 38 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В результате ракетного удара по Одесской области в больницу госпитализированы 38 человек. Об этом информирует ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
Так, по данным ГСЧС, по состоянию на 10:00 в результате ракетного удара в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района погибли 18 человек (16 человек в жилом доме, и 2 человека на базе отдыха, из них 1 ребенок).
Пострадало 38 человек (37 человек – жилой дом, из них 6 детей и 1 человек – база отдыха). Госпитализированы в больницу 38 человек.
Удалось спасти 8 человек, из них 3 ребенка (7 человек – жилой дом, из них 3 детей и 1 человек – база отдыха).
Всего к работам привлечены 75 человек и 19 единиц техники, из них от ГСЧС 67 человек и 11 единиц техники. Работы продолжаются.
Дополнение
Во время воздушной тревоги в ночь на 1 июля в Одесской области прогремел мощный взрыв. Впоследствии стало известно, что одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, еще две – в базы отдыха в Белгород-Днестровском районе.