Ракетный удар по Кропивницкому: враг атаковал "Калибрами", количество раненых выросло до 26
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Ракетный обстрел по Кропивницкому был осуществлен ракетами класса «Калибр». Количество раненых выросло до 26. Об этом в Telegram сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает УНН.
Цитата
"Имеем уточненную информацию о ракетном ударе. Враг атаковал нас ракетами класса "Калибр", - написал Райкович.
По его словам, раненых сейчас 26.
"Один – в тяжелом состоянии. Один – от госпитализации отказался", – резюмировал он.
Дополнение
Сегодня по Кропивницкому врагом был нанесен ракетный удар. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович заявил о неспокойной ситуации и призвал людей быть в укрытиях.
Впоследствии стало известно, что в результате ракетных обстрелов по Кропивницкому погибли 5 человек, еще 25 – получили ранения.