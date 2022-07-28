Ракетний удар по Кропивницькому: ворог атакував "Калібрами", кількість поранених зросла до 26
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Ракетний обстріл по Кропивницькому був здійснений ракетами класу «Калібр». Кількість поранених зросло до 26. Про це у Telegram повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає УНН.
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"Маємо уточнену інформацію щодо ракетного удару. Ворог атакував нас ракетами класу "Калібр", - написав Райкович.
За його словами, поранених наразі 26.
"Один - в тяжкому стані. Один - від госпіталізації відмовився", - резюмував він.
Доповнення
Сьогодні по Кропивницькому ворогом було завдано ракетний удар. Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович заявив про неспокійну ситуацію та закликав людей бути в укриттях.
Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу по Кропивницькому загинули 5 людей, ще 25 - зазнали поранень.