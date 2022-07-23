Ракетный удар по Кропивницкому: количество раненых выросло до 19 человек

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"По состоянию на данный момент, уже 19 раненых, в результате сегодняшнего утреннего обстрела. Их жизни ничего не угрожает. Всем оказана квалифицированная медицинская помощь", - написал Райкович.

Дополнение

Ранее Райкович сообщал о 16 раненых людях.

В Кропивницком под утро раздавались взрывы.

Оккупанты выпустили 13 ракет по району Кропивницкого, попали в инфраструктурные объекты за пределами города. В частности, в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов "Укрзализныци".