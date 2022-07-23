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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Ракетний удар по Кропивницькому: кількість поранених зросла до 19 осіб

Ракетний удар по Кропивницькому: кількість поранених зросла до 19 осіб

Київ • УНН

 • 209150 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Маємо вже 19 поранених внаслідок сьогоднішнього ранкового обстрілу Кропивницького. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у відеозверненні, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Станом на зараз, маємо вже 19 поранених, внаслідок сьогоднішнього ранкового обстрілу. Їх життю нічого не загрожує. Всім надана кваліфікована медична допомога", - написав Райкович.

Доповнення

Раніше Райкович повідомляв про 16 поранених осіб.

У Кропивницькому під ранок лунали вибухи.

Окупанти випустили 13 ракет по району Кропивницького, поцілили в інфраструктурні об’єкти за межами міста. Зокрема, у військовий аеродром "Канатове" та в один з об’єктів "Укрзалізниці".

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