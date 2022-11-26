Ракетный удар по Днепру: к врачам обратились 13 человек, среди госпитализированных – 17-летний юноша

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"К врачам обратились уже 13 человек, пострадавших из-за ракетного удара по Днепру. Четверо в больнице. Среди них 17-летний юноша", - написал глава ОВА.

По словам Резниченко, на месте прилетов работают все службы. Спасатели разбирают завалы. Есть вероятность, что там может находиться человек.

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Взрывы в Днепре подтвердил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram. По его словам, в результате разрушения частных домов, из-под завалов вытащили женщину.