Ракетный удар по Днепру: к врачам обратились 13 человек, среди госпитализированных – 17-летний юноша
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. После ракетного удара оккупантов по Днепру к врачам уже обратилось 13 человек, среди госпитализированных - юноша. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"К врачам обратились уже 13 человек, пострадавших из-за ракетного удара по Днепру. Четверо в больнице. Среди них 17-летний юноша", - написал глава ОВА.
По словам Резниченко, на месте прилетов работают все службы. Спасатели разбирают завалы. Есть вероятность, что там может находиться человек.
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Взрывы в Днепре подтвердил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram. По его словам, в результате разрушения частных домов, из-под завалов вытащили женщину.