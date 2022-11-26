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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Ракетний удар по Дніпру: до лікарів звернулися 13 людей, серед госпіталізованих - 17-річний юнак

Ракетний удар по Дніпру: до лікарів звернулися 13 людей, серед госпіталізованих - 17-річний юнак

Київ • УНН

 • 941274 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Після ракетного удару окупантів по Дніпру до лікарів вже звернулось 13 людей, серед госпіталізованих - юнак. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.

Цитата

"До лікарів звернулися уже 13 людей, які постраждали через ракетний удар по Дніпру. Четверо у лікарні. Серед них 17-річний юнак", - написав голова ОВА.

За словами Резніченка, на місці прильотів працюють усі служби. Рятувальники розбирають завали. Є ймовірність, що там може знаходитися людина.

Доповнення

Вибухи у Дніпрі підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram. З його слів, у результаті є руйнування приватних будинків, з-під завалів витягли жінку.

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