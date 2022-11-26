Ракетний удар по Дніпру: до лікарів звернулися 13 людей, серед госпіталізованих - 17-річний юнак
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Після ракетного удару окупантів по Дніпру до лікарів вже звернулось 13 людей, серед госпіталізованих - юнак. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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"До лікарів звернулися уже 13 людей, які постраждали через ракетний удар по Дніпру. Четверо у лікарні. Серед них 17-річний юнак", - написав голова ОВА.
За словами Резніченка, на місці прильотів працюють усі служби. Рятувальники розбирають завали. Є ймовірність, що там може знаходитися людина.
Доповнення
Вибухи у Дніпрі підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram. З його слів, у результаті є руйнування приватних будинків, з-під завалів витягли жінку.