Ракетний удар по Дніпру: до лікарів звернулися 13 людей, серед госпіталізованих - 17-річний юнак

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"До лікарів звернулися уже 13 людей, які постраждали через ракетний удар по Дніпру. Четверо у лікарні. Серед них 17-річний юнак", - написав голова ОВА.

За словами Резніченка, на місці прильотів працюють усі служби. Рятувальники розбирають завали. Є ймовірність, що там може знаходитися людина.

Доповнення

Вибухи у Дніпрі підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram. З його слів, у результаті є руйнування приватних будинків, з-під завалів витягли жінку.