Ракетный удар по депо метро в Харькове: мэр показал фото последствий

Цитата

"Очередное преступление россиян. Ночью оккупанты нанесли удар по депо метрополитена в Харькове. Самое главное, что никто не пострадал. Ужасные последствия разрушений – на фото", – написал Синегубов.

Добавим

В Харьковской области российские оккупанты в общем разрушили и повредили более 4800 объектов инфраструктуры, 4232 жилых дома, более 500 учебных заведений, 100 медицинских учреждений, 97 заведений культуры и 12 промышленных предприятий.