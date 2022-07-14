Ракетный удар по депо метро в Харькове: мэр показал фото последствий
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Мэр Харькова Олег Синегубов показал фото последствий ночного ракетного удара по депо метрополитена, информирует УНН.
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"Очередное преступление россиян. Ночью оккупанты нанесли удар по депо метрополитена в Харькове. Самое главное, что никто не пострадал. Ужасные последствия разрушений – на фото", – написал Синегубов.
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В Харьковской области российские оккупанты в общем разрушили и повредили более 4800 объектов инфраструктуры, 4232 жилых дома, более 500 учебных заведений, 100 медицинских учреждений, 97 заведений культуры и 12 промышленных предприятий.