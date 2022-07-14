Ракетний удар по депо метро у Харкові: мер показав фото наслідків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Мер Харкова Олег Синєгубов показав фото наслідків нічного ракетного удару по депо метрополітену, інформує УНН.
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"Черговий злочин росіян. Вночі окупанти завдали удар по депо метрополітену в Харкові. Найголовніше, що ніхто не постраждав. Жахливі наслідки руйнувань – на фото", – написав Синєгубов.
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У Харківській області російські окупанти загалом зруйнували та пошкодили понад 4800 об‘єктів інфраструктури, 4232 житлові будинки, більше ніж 500 навчальних закладів, 100 медичних установ, 97 закладів культури та 12 промислових підприємств.