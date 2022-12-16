Ракетный удар по дому в Кривом Роге: два человека погибли, среди раненых - двое детей

Цитата

"Массированная вражеская атака на область. В Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом. Разрушен подъезд. Два человека погибли. По меньшей мере пятеро ранены, среди них двое детей. Все в больнице", - написал Резниченко.

Детали

Тем временем мэр Днепра Борис Филатов в Телеграм призвал сделать запас воды: "Еще раз прошу всех горожан пополнить запасы воды".

Напомним

Российские оккупанты попали в жилой дом в Кривом Роге Днепропетровской области.