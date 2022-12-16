Ракетный удар по дому в Кривом Роге: два человека погибли, среди раненых - двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Из-за ракетного удара врага по жилому дому в Кривом Роге Днепропетровской области два человека погибли, среди 5 раненых - двое детей, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Телеграм, пишет УНН.
Цитата
"Массированная вражеская атака на область. В Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом. Разрушен подъезд. Два человека погибли. По меньшей мере пятеро ранены, среди них двое детей. Все в больнице", - написал Резниченко.
Детали
Тем временем мэр Днепра Борис Филатов в Телеграм призвал сделать запас воды: "Еще раз прошу всех горожан пополнить запасы воды".
Напомним
Российские оккупанты попали в жилой дом в Кривом Роге Днепропетровской области.