Ракетний удар по будинку у Кривому Розі: двоє людей загинули, серед поранених - двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Через ракетний удар ворога по житловому будинку у Кривому Розі на Дніпропетровщині двоє людей загинули, серед 5 поранених - двоє дітей, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Телеграм, пише УНН.
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"Масована ворожа атака на область. У Кривому Розі російська ракета поцiлила у житловий будинок. Зруйнований під’їзд. Двоє людей загинули. Щонайменше п’ятеро поранені, серед них двоє дітей. Всі у лікарні", - написав Резніченко.
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Тим часом мер Дніпра Борис Філатов у Телеграм закликав зробити запас води: "Ще раз прошу всіх містян поповнити запаси води".
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