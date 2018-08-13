Ракетный эсминец США вошел в Черное море
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Ракетный эсминец США USS Carney накануне вошел в Черное море для проведения операций по морской безопасности и повышения возможностей и совместимости с союзниками и партнерами в регионе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Facebook-страницу 6-го флота ВМС США.
"12 августа в Черное море вошел ракетный эсминец USS Carney (DDG 64) класса "Арли Берик" для проведения операций по морской безопасности и повышения возможностей и совместимости с союзниками и партнерами в регионе", - сообщили в американском флоте.
"Заход USS Carney в Черное море демонстрирует наше постоянное стремление к безопасности и стабильности в регионе. Время, проведенное здесь, поможет нам улучшить взаимодействие и обмен информацией и опытом с нашими партнерами", - сказал командир эсминца Тайсон Янг.
Напомним, USS Carney в этом году уже заходил в Черное море - в феврале.