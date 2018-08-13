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Ракетний есмінець США увійшов у Чорне море

Київ • УНН

 • 13896 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Ракетний есмінець США USS Carney напередодні увійшов до Чорного моря для проведення операцій з морської безпеки та підвищення можливостей та сумісності із союзниками та партнерами в регіоні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Facebook-сторінку 6-го флоту ВМС США.

Ракетний есмінець США увійшов у Чорне море

"12 серпня в Чорне море увійшов ракетний есмінець USS Carney (DDG 64) класу "Арлі Берік" для проведення операцій з морської безпеки та підвищення можливостей та сумісності з союзниками та партнерами в регіоні", - повідомили в американському флоті.

"Захід USS Carney до Чорного моря демонструє наше постійне прагнення до безпеки та стабільності в регіоні. Час, проведений тут, допоможе нам покращити взаємодію та обмін інформацією та досвідом з нашими країнами-партнерами", - сказав командир есмінця Тайсон Янг.

Нагадаємо, USS Carney цього року уже заходив у Чорне море - у лютому.

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