Ракетный удар рф по Запорожью: за медпомощью обратились 24 человека
Киев • УНН
В результате ракетного удара российских войск по Запорожью погибли 6 человек, еще 24 обратились за медицинской помощью. Поврежден объект инфраструктуры города.
Из-за удара российских войск по Запорожью за медицинской помощью обратились 24 человека. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"За медицинской помощью обратились 24 человека. Погибло 6 человек. Инфраструктурный объект получил повреждения", - написал Федоров в Telegram.
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Ранее Федоров сообщал, что в результате удара российских войск по Запорожью ранены 23 человека.
Так, 5 ноября утром войска рф нанесли удар по Запорожью, попали по объекту инфраструктуры.