Ракетный удар рф по Сумам: горсовет сообщает о двух погибших и 6 раненых

В результате ракетной атаки рф на Сумскую громаду двое людей погибли, шестеро получили ранения, сообщили в Сумском городском совете в среду, пишет УНН.

Ракетный удар по Сумской громаде. В результате атаки россиян по объекту промышленности: погибли два человека, шестеро ранены, двое из них - в тяжелом состоянии. Искренние соболезнования родным и близким погибших - сообщили в Сумском горсовете в Telegram.

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Сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по объекту промышленности в Сумской громаде, было известно, что один человек погиб, семеро получили ранения.