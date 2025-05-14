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Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть
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Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

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Ракетный удар рф по Сумам: горсовет сообщает о двух погибших и 6 раненых

Киев • УНН

 • 480 просмотра

Российские войска нанесли ракетный удар по объекту промышленности в Сумской громаде. В результате атаки два человека погибли, шестеро получили ранения.

Ракетный удар рф по Сумам: горсовет сообщает о двух погибших и 6 раненых

В результате ракетной атаки рф на Сумскую громаду двое людей погибли, шестеро получили ранения, сообщили в Сумском городском совете в среду, пишет УНН.

Ракетный удар по Сумской громаде. В результате атаки россиян по объекту промышленности: погибли два человека, шестеро ранены, двое из них - в тяжелом состоянии. Искренние соболезнования родным и близким погибших

- сообщили в Сумском горсовете в Telegram.

Ранее

Сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по объекту промышленности в Сумской громаде, было известно, что один человек погиб, семеро получили ранения.

Юлия Шрамко

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