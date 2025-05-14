Ракетний удар рф по Сумах: міськрада повідомляє про двох загиблих і 6 поранених

У результаті ракетної атаки рф на Сумську громаду кдвоє людей загинули, шестеро отримали поранення, повідомили у Сумській міській раді у середу, пише УНН.

Ракетний удар по Сумській громаді. Внаслідок атаки росіян по обʼєкту промисловості: загинуло дві людини, шістьох поранено, двоє з них - у важкому стані. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих - повідомили у Сумській міськраді у Telegram.

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Повідомлялося, що російські війська завдали ракетного удару по об'єкту промисловості у Сумській громаді, було відомо, що одна людина загинула, семеро отримали поранення.