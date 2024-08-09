Ракетный удар рф по Константиновке: количество жертв возросло до 12
Киев • УНН
В результате удара российских войск ракетой Х-38 по Константиновке погибли 12 человек, 44 ранены. Повреждены 29 объектов гражданской инфраструктуры и около 12 автомобилей.
В результате удара российских войск по Константиновке ракетой Х-38 пока известно о 12 погибших и 44 раненых людей. Об этом рассказал начальник ГУ Национальной полиции в Донецкой области Руслан Осипенко, передает УНН.
"Всего у нас пострадавших 56 человек, из которых у нас погибло уже 12 и 44 человека ранены. У нас находится 8 тел, которые нуждаются в идентификации. Удар был нанесен Х-38", - сказал Осипенко.
Он добавил, что повреждены 29 объектов гражданской инфраструктуры, около 12 автомобилей.
"Из этих 8 тел сейчас есть информация, что женского пола - 6 человек. Другие сейчас идет процесс установления", - добавил Осипенко.
Напомним
Во время удара российских войск по Константиновке в "Эко-маркете" находилось около 50 человек.