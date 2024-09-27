Ракетный удар по Днепру: разрушения на промышленном объекте, жертв нет

Вражеская армия нанесла ракетный удар по Днепру. Жертв нет. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

После полуночи агрессор нанес ракетный удар по Днепру, в результате чего произошло разрушение на территории промышленного объекта.

В результате данной атаки возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. К счастью, люди не пострадали.

Кроме того, оккупанты обстреляли Никополь и Марганецкую громаду, используя дрон-камикадзе и тяжелую артиллерию. В результате ударов повреждена инфраструктура, однако погибших и раненых нет.

В Днепре прогремели взрывы после предупреждения о вражеской баллистике