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Ракетний удар по Дніпру: руйнування на промисловому об'єкті, жертв немає

Київ • УНН

 • 52837 перегляди

Ворожі війська завдали ракетного удару по Дніпру, пошкодивши промисловий об'єкт. Також обстріляно Нікополь та Марганецьку громаду. Жертв немає, але пошкоджено інфраструктуру.

Ворожа армія завдала ракетного удару по Дніпру. Жертв немає. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Після опівночі агресор завдав ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого сталося руйнування на території промислового об’єкту.

У результаті даної атаки виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. На щастя, людей не постраждали.

Крім того, окупанти обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду, використовуючи дрон-камікадзе та важку артилерію. Внаслідок ударів понівечено інфраструктуру, проте загиблих і поранених немає.

У Дніпрі прогриміли вибухи після попередження про ворожу балістику27.09.24, 00:35 • 19083 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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dniproДніпро
nikopol-ukrainaНікополь, Україна

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