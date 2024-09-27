Ракетний удар по Дніпру: руйнування на промисловому об'єкті, жертв немає
Київ • УНН
Ворожі війська завдали ракетного удару по Дніпру, пошкодивши промисловий об'єкт. Також обстріляно Нікополь та Марганецьку громаду. Жертв немає, але пошкоджено інфраструктуру.
Ворожа армія завдала ракетного удару по Дніпру. Жертв немає. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Після опівночі агресор завдав ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого сталося руйнування на території промислового об’єкту.
У результаті даної атаки виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. На щастя, людей не постраждали.
Крім того, окупанти обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду, використовуючи дрон-камікадзе та важку артилерію. Внаслідок ударів понівечено інфраструктуру, проте загиблих і поранених немає.
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