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У Дніпрі прогриміли вибухи після попередження про ворожу балістику

У Дніпрі прогриміли вибухи після попередження про ворожу балістику

Київ • УНН

 • 19083 перегляди

У місті Дніпро сталися вибухи, про що повідомили кореспонденти Суспільного. Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про можливе застосування ворожої балістики в Дніпропетровській області.

У Дніпрі сталися вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.

Нагадаємо

Повітряні Сили Збройних Сил України попереджали щодо застосування ворожої балістики в Дніпропетровській області.

Голова ОВА про вибухи у Дніпрі: у місті гучно, залишайтесь у безпечних місцях28.06.24, 18:45 • 21765 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
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viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України

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