У Дніпрі прогриміли вибухи після попередження про ворожу балістику
Київ • УНН
У місті Дніпро сталися вибухи, про що повідомили кореспонденти Суспільного. Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про можливе застосування ворожої балістики в Дніпропетровській області.
У Дніпрі сталися вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.
Нагадаємо
Повітряні Сили Збройних Сил України попереджали щодо застосування ворожої балістики в Дніпропетровській області.
Голова ОВА про вибухи у Дніпрі: у місті гучно, залишайтесь у безпечних місцях28.06.24, 18:45 • 21765 переглядiв