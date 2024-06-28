Голова ОВА про вибухи у Дніпрі: у місті гучно, залишайтесь у безпечних місцях
Київ • УНН
У Дніпрі, Україна, пролунали вибухи на тлі ракетної загрози, а голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації закликав мешканців залишатися в безпечних місцях.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі гучно і закликав жителів залишайтеся у безпечних місцях, передає УНН.
"Гучно у Дніпрі. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою. Деталі – пізніше", - повідомив голова ОВА.
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У Дніпрі пролунали вибухи на тлі ракетної небезпеки.