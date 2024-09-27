В Днепре прогремели взрывы после предупреждения о вражеской баллистике
Киев • УНН
В городе Днепр произошли взрывы, о чем сообщили корреспонденты Общественного. Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о возможном применении вражеской баллистики в Днепропетровской области.
В Днепре произошли взрывы. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.
Напомним
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждали о применении вражеской баллистики в Днепропетровской области.
Глава ОВА о взрывах в Днепре: в городе шумно, оставайтесь в безопасных местах28 июня 2024, 15:45 • 21677 просмотров