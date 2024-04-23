Ракетный удар по Днепровскому району: количество пострадавших возросло до восьми

Число пострадавших в Днепровском из-за ракетного удара рф возросло до восьми. Кроме того, еще два человека получили ранения из-за обстрелов Никопольщины. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

На сейчас известно уже о восьми пострадавших. С ранениями и 23-летняя девушка. У нее открытая черепно-мозговая травма. Тяжелая. А еще - трое мужчин - 32, 43 и 47 лет. Их состояние среднее. Двое - в больнице. - рассказал Лысак.

Детали

Кроме того, глава области сообщил. Что в течение дня враг атаковал еще и дронами различных типов и из артиллерии Никопольщину.

Атаковали россияне и Никопольщину. 5 раз обстреливали из артиллерии. Более 15 раз ударили дронами-камикадзе. И трижды сбрасывали снаряды с БпЛА. Досталось Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской сельской громадам. - говорится в отчете главы ОВА за сутки.

Лысак также отметил, что из-за атак российских оккупантов по Никопольскому району травмированы два человека.

Кроме того, вражеские снаряды повредили пятиэтажку, 16 частных домов и 5 хозяйственных построек. Среди искореженного и админздание, инфраструктурный объект, магазин и автомобиль. Также задело газопровод и линии электропередач.

Последствия разрушений из-за этих атак еще уточняются.

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Напомним,

Ранее УНН сообщал со ссылкой на главу ОВА Сергея Лысака о четырех пострадавших в Днепровском районе. По его словам, всех госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также из-за удара рф произошли два возгорания