Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
Ракетный удар по Днепровскому району: количество пострадавших возросло до восьми
Instagram засекли на использовании приложений с обнаженной натурой, сгенерированных искусственным интеллектом
В Варшаве украинцы выстроились в длинные очереди в центре выдачи паспортов: проблемы с документами возникли у мужчин
Bloomberg: ЕС может ввести санкции против ряда компаний, поставляющих товары для армии рф
В Германии полиция разыскивает 69 участников масштабных беспорядков на прошлогоднем футбольном матче
Делимитация продолжается: Азербайджан и Армения установили первый пограничный столб
Шмыгаль назвал потенциальную сумму, которую получит Украина в случае принятия Конгрессом закона о REPO
СМИ делают первые выводы из суда над Трампом по делу о выплате денег актрисе за молчание
Цифровые антикоррупционные реформы: конгрессмены США ознакомились с успехами цифровизации в Украине
Шмыгаль призвал украинцев экономить "свет", а предприятия использовать альтернативные источники питания
Популярные
Актеры хитового фильма ужасов "Ведьма из Блэр" требуют справедливой компенсации от компании-дистрибьютора
Восстановление за счет ВСУ
Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов и самолета: 18 взрывов
Цены на золото упали до минимума за 2,5 недели на фоне снижения напряженности на Ближнем Востоке
россияне ночью ударили авиабомбами "УМПБ Д-30 СМ" по Донецкой области
Публикации
Восстановление за счет ВСУ
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
Ракетный удар по Днепровскому району: количество пострадавших возросло до восьми
Восемь человек получили ранения, в том числе 23-летняя девушка с тяжелой черепно-мозговой травмой, в результате российского ракетного удара по Днепровскому району, и еще двое были ранены в результате обстрела Никопольского района.
Instagram засекли на использовании приложений с обнаженной натурой, сгенерированных искусственным интеллектом
В Instagram обнаружены рекламные приложения, которые генерируют несанкционированные изображения обнаженной натуры с помощью искусственного интеллекта. Meta быстро удалила после того, как расследователи предупредили корпорацию социальных сетей; однако фейки, созданные искусственным интеллектом, могут еще неоднократно появиться.
В Варшаве украинцы выстроились в длинные очереди в центре выдачи паспортов: проблемы с документами возникли у мужчин
В центрах выдачи паспортов в Варшаве мужчины стоят в длиннющих очередях из-за ограничений на выдачу документов украинцам призывного возраста, в то время как для детей и женщин услуги остаются доступными.
Bloomberg: ЕС может ввести санкции против ряда компаний, поставляющих товары для армии рф
ЕС рассматривает возможность введения санкций против более 10 компаний из россии, Турции, ОАЭ, Китая и Гонконга за импорт запрещенных европейских товаров на миллионы евро для использования российским военно-оборонным комплексом, несмотря на значительные торговые ограничения.
В Германии полиция разыскивает 69 участников масштабных беспорядков на прошлогоднем футбольном матче
Полиция Германии расследует 212 случаев нарушения общественного порядка, нанесения телесных повреждений и нападения на сотрудников правоохранительных органов, связанных с масштабными футбольными беспорядками с участием 69 неизвестных посетителей матча Бундеслиги между "Шальке-04" и "Айнтрахтом" из Франкфурта.
Делимитация продолжается: Азербайджан и Армения установили первый пограничный столб
Азербайджан и Армения установили первый пограничный столб на своей государственной границе в рамках процесса делимитации на основе геодезических измерений.
Шмыгаль назвал потенциальную сумму, которую получит Украина в случае принятия Конгрессом закона о REPO
Украина может получить до 5 миллиардов долларов от конфискованных российских активов, если Конгресс США одобрит законопроект о REPO, который позволит президенту арестовывать российские суверенные активы, которые сейчас находятся под юрисдикцией США.
СМИ делают первые выводы из суда над Трампом по делу о выплате денег актрисе за молчание
Трампу предъявлены обвинения в фальсификации деловой документации с целью сокрытия выплат за молчание, чтобы заставить замолчать людей с компрометирующими историями во время его президентской кампании 2016 года, что, по утверждению прокуроров, было попыткой незаконно повлиять на выборы.
Цифровые антикоррупционные реформы: конгрессмены США ознакомились с успехами цифровизации в Украине
Министерство цифровой трансформации встретилось с конгрессменами США и USAID, чтобы обсудить цифровые антикоррупционные реформы, включая диджитализацию строительства, услуги для моряков, мониторинг целевого использования средств, а также запуск таких проектов, как растаможка автомобилей в системе "Дія", eAcquis для оборота алкоголя и табака, электронный нотариат и электронный суд для повышения прозрачности и эффективности.
Шмыгаль призвал украинцев экономить "свет", а предприятия использовать альтернативные источники питания
Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев экономить электроэнергию в часы пик, а промышленность - максимизировать импорт и использовать альтернативные источники из-за дефицита электроэнергии в системе.