По состоянию на 14:54 количество погибших в результате сегодняшней вражеской атаки по Киеву возросло до 17, пострадал 41 человек, сообщили в КГВА, передает УНН.

"В результате ракетного удара в столице уже 17 погибших и 41 пострадавший", - говорится в сообщении в Telegram.

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В результате повторной атаки россиян на столицу, которая состоялась сегодня днем, погибли по меньшей мере семь человек. Еще трое получили ранения.

россияне нанесли ракетный удар по детской больнице "Охматдет" ракетой Х-101.