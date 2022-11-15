Ракетные удары по Киеву: в жилом доме обнаружили погибшего

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15 ноября россия нанесла по Украине очередной массированный ракетный удар. В частности, есть "прилеты" в жилые дома Киева, критическую инфраструктуру Харькова и Ровно. В некоторых городах сработала ПВО.
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В результате ракетного удара по жилому дому в Печерском районе столицы погиб по меньшей мере один человек. Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
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"На Печерске, в одном из домов, куда попала ракета, спасатели обнаружили тело одного погибшего. Спасательно-розыскные работы продолжаются", – написал Кличко.