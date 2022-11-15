Ракетні удари по Києву: в житловому будинку виявили загиблого

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15 листопада росія завдала по Україні чергового масованого ракетного удару. Зокрема, є "прильоти" у житлові будинки Києва, критичну інфраструктуру Харкова та Рівного. У деяких містах спрацювала ППО.
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Печерському районі столиці загинула щонайменше одна людина. Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
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"На Печерську, в одному з будинків, куди влучила ракета, рятувальники виявили тіло одного загиблого. Рятувально-пошукові роботи тривають", – написав Кличко.