Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Рівного: частина міста без світла
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Російські окупанти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури у Рівному. Про це в Telegram повідомив мер міста Олександр Третяк, передає УНН.
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"Рівне! Удар по об’єкту критичної інфраструктури! Деякі частини міста без електроенергії", – написав Третяк.
Нагадаємо
15 листопада росія завдала по Україні чергового масованого ракетного удару. Зокрема, є "прильоти" у житлові будинки Києва та критичну інфраструктуру Харкова. У деяких містах спрацювала ППО.