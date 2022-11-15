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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 66046 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 80542 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Рівного: частина міста без світла

Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Рівного: частина міста без світла

Київ • УНН

 • 297101 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Російські окупанти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури у Рівному. Про це в Telegram повідомив мер міста Олександр Третяк, передає УНН.

Цитата

"Рівне! Удар по об’єкту критичної інфраструктури! Деякі частини міста без електроенергії", – написав Третяк.

Нагадаємо

15 листопада росія завдала по Україні чергового масованого ракетного удару. Зокрема, є "прильоти" у житлові будинки Києва та критичну інфраструктуру Харкова. У деяких містах спрацювала ППО.

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