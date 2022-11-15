Оккупанты ударили по критической инфраструктуре Ровно: часть города без света
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Российские оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры в Ровно. Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Третьяк, передает УНН.
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"Равное! Удар по объекту критической инфраструктуры! Некоторые части города без электроэнергии", – написал Третяк.
Напомним
15 ноября россия нанесла по Украине очередной массированный ракетный удар. В частности, есть "прилеты" в жилые дома Киева и критическую инфраструктуру Харькова. В некоторых городах сработала ПВО.