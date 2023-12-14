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Ракетная атака рф: на Киевщине не зафиксировали попаданий в объекты гражданской инфраструктуры, пострадавших нет

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 14:59  •  12900 просмотра

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Российские ракеты были нацелены на Киевскую область, не вызвав жертв или повреждения гражданской инфраструктуры, а глава ОВА Руслан Кравченко подчеркнул важность прислушиваться к предупреждениям о воздушных налетах.

 Вследствие сегодняшней ракетной атаки армии рф на Украину попаданий в объекты гражданской инфраструктуры и падения обломков от сбитых целей в Киевской области не зафиксировали. Об этом сообщил глава ОВА Русалн Кравченко, пишет УНН

Детали

Сегодня, сигнал "Воздушная тревога" в области  объявлялся 4 раза.

Враг не останавливается и атакует Киевщину ракетами. Пострадавших нет. Попаданий в объекты гражданской инфраструктуры, падения обломков от сбитых целей не зафиксировано. Информация проверяется

- написал Кравченко в Telegram. 

Также глава ОВА призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях в случае опасности. Кроме того попросил не фиксировать  работу сил ПВО и не выкладывать в сеть места падения обломков.

Напомним 

Сегодня в Киеве прогремели взрывы

В направлении Староконстантинова в Хмельницкой области российские войска сегодня нанесли удар аэробаллистической ракетой "Кинжал". 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Ракетна атака рф: на Київщині не зафіксували влучань в об’єкти цивільної інфраструктури, постраждалих немає
Russian missile attack: no hits on civilian infrastructure in Kyiv region
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