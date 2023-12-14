Ракетная атака рф: на Киевщине не зафиксировали попаданий в объекты гражданской инфраструктуры, пострадавших нет
Киев • УНН
Российские ракеты были нацелены на Киевскую область, не вызвав жертв или повреждения гражданской инфраструктуры, а глава ОВА Руслан Кравченко подчеркнул важность прислушиваться к предупреждениям о воздушных налетах.
Вследствие сегодняшней ракетной атаки армии рф на Украину попаданий в объекты гражданской инфраструктуры и падения обломков от сбитых целей в Киевской области не зафиксировали. Об этом сообщил глава ОВА Русалн Кравченко, пишет УНН.
Детали
Сегодня, сигнал "Воздушная тревога" в области объявлялся 4 раза.
Враг не останавливается и атакует Киевщину ракетами. Пострадавших нет. Попаданий в объекты гражданской инфраструктуры, падения обломков от сбитых целей не зафиксировано. Информация проверяется
Также глава ОВА призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях в случае опасности. Кроме того попросил не фиксировать работу сил ПВО и не выкладывать в сеть места падения обломков.
Напомним
Сегодня в Киеве прогремели взрывы.
В направлении Староконстантинова в Хмельницкой области российские войска сегодня нанесли удар аэробаллистической ракетой "Кинжал".
Ракетная атака рф: на Киевщине не зафиксировали попаданий в объекты гражданской инфраструктуры, пострадавших нет
Российские ракеты были нацелены на Киевскую область, не вызвав жертв или повреждения гражданской инфраструктуры, а глава ОВА Руслан Кравченко подчеркнул важность прислушиваться к предупреждениям о воздушных налетах.
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