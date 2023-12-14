Ракетная атака рф: на Киевщине не зафиксировали попаданий в объекты гражданской инфраструктуры, пострадавших нет

Вследствие сегодняшней ракетной атаки армии рф на Украину попаданий в объекты гражданской инфраструктуры и падения обломков от сбитых целей в Киевской области не зафиксировали. Об этом сообщил глава ОВА Русалн Кравченко, пишет УНН.

Детали

Сегодня, сигнал "Воздушная тревога" в области объявлялся 4 раза.

Враг не останавливается и атакует Киевщину ракетами. Пострадавших нет. Попаданий в объекты гражданской инфраструктуры, падения обломков от сбитых целей не зафиксировано. Информация проверяется - написал Кравченко в Telegram.

Также глава ОВА призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях в случае опасности. Кроме того попросил не фиксировать работу сил ПВО и не выкладывать в сеть места падения обломков.

Напомним

Сегодня в Киеве прогремели взрывы.

В направлении Староконстантинова в Хмельницкой области российские войска сегодня нанесли удар аэробаллистической ракетой "Кинжал".