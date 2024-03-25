Ракетная атака рф на Киев: обломки упали в Печерском районе

рф начала использовать больше беспилотников на фронте - глава Генштаба Эстонии

российские войска достигли небольшого прогресса на линии фронта в Украине, поскольку они имеют больше артиллерии и начали использовать больше беспилотников, в то время как Украина хорошо защищается и бережет людей, несмотря на сложную ситуацию.