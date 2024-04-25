Ракетная атака рф на Черкасскую область: в Смеле есть повреждения домов, к медикам обратились 6 человек - ОВА

Ракетный удар рф пришелся по Смеле в Черкасской области и повредил 47 частных домов и выбил стекла в соседней многоэтажке. 6 жителей обратились за медицинской помощью, но отказались от госпитализации, сообщил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, пишет УНН.

"Смела. 25.04.2024. Продолжается ликвидация последствий ракетной атаки по городу. Сначала о пострадавших. За помощью к медикам в целом обратились шесть жителей. От госпитализации отказались - написал Табурец в Telegram.

По предварительной информации, по его словам, взрывной волной и обломками повреждены 47 частных домов на нескольких улицах. Также повыбивало окна в соседней многоэтажке.

На месте работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, указал председатель ОГА. Ремонтные бригады уже сформированы. В ближайшее время ожидаются строительные материалы для первоочередных работ, добавил он.

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