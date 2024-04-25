Оккупанты ударили по Черкасской области: поврежден объект инфраструктуры, без погибших, но 6 пострадавших

Утром враг ударил по Черкасской области. Предварительно, поврежден объект критической инфраструктуры. Погибших нет, но 6 человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, передает УНН.

Детали

По информации, сегодня утром вражеские силы атаковали Черкасскую область.

По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе - заявил Игорь Табурец.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, однако шесть человек обратились за медицинской помощью.

Согласно сообщению, атака была отбита благодаря комплексной защите ПВО, которая отработала по скоростной воздушной цели.

Все необходимые службы уже работают на месте инцидента.

Детали относительно обстоятельств нападения и его возможных последствий ожидаются позже.

Напомним,

Ранее сообщалось, что в Черкасской области прогремели взрывы.

В Черкасской области прогремели взрывы