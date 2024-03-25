Ракетная атака на Киев: спасатели завершили разбор завалов

Столичное ГСЧС показали, как происходила ликвидация последствий сегодняшней российской атаки. В пресс-службе спасателей также сообщили, что они завершили аварийно-спасательные работы в Киеве, пишет УНН.

Аварийно-спасательные работы в столице завершены. ... Вывезено более 580 куб. м строительных конструкций. - говорится в сообщении ГСЧС.

Детали

Отмечается, что на месте обстрелов работали 86 спасателей, а также 16 единиц техники.

По данным ГСЧС из-за этого обстрела пострадали 10 человек, в том числе 16-летняя девочка. Отмечается, что двое травмированных были госпитализированы. 2 человека.

Кроме того, 25 человек получили психологическую помощь от психологов ГСЧС.

Напомним

25 марта Киев подвергся третьей ракетной атаке рф за 5 дней. В ВС ВСУ сообщали об уничтожении двух баллистических ракет, которые враг выпустил из оккупированного Крыма. По данным руководителя ЦПИ при СНБО, во время сегодняшней атаки на Киев россияне использовали ракету "Циркон".

Среди пострадавших - несовершеннолетняя девушка, которая была госпитализирована в "Охматдет", и две беременные женщины.