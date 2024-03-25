Ракетная атака на Киев: спасатели завершили разбор завалов

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Украинские чиновники обсудили с представителями airBaltic возобновление работы после открытия воздушного пространства
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Вероятно, речь идет о миллиардах: Украина будет взыскивать с рф компенсацию за убытки энергосектора через суды
Последняя массированная российская атака 22 марта нанесла серьезный ущерб энергетическому сектору Украины, министр энергетики оценил убытки в миллиарды гривен. По его словам, "все эти суммы будем в дальнейшем требовать от агрессора в соответствующих судебных исках".
ООН требует прекратить огонь в Газе на время Рамадана - резолюция Совбеза ООН
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Лидеры стран Балтии призвали членов НАТО вернуть призыв в армию - FT
Лидеры стран Балтии призывают членов НАТО возобновить призыв в армию и значительно увеличить военные расходы до уровня времен холодной войны, чтобы сдержать потенциальную российскую агрессию.
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На этой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит свой первый визит в Индию с целью укрепления отношений между двумя демократиями после недавних переговоров между президентом Зеленским и премьер-министром Моди.
Кадровый резерв для работы на деоккупированных территориях: зарегистрировано уже 2423 анкеты претендентов
2423 заявления было зарегистрировано в кадровый резерв государственной службы для работы на деоккупированных территориях Украины, при этом большинство претендентов отдали предпочтение работе в Крыму, Донецкой и Запорожской областях.