Ракетная атака рф: в YASNO заявили о "прилетах" в трех областях, энергетики уже работают
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В результате массированной атаки рф есть прилеты в трех областях, энергетики уже работают над восстановлением. Об этом сообщил Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко, передает УНН.
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"Есть прилеты в трех областях, но где именно и насколько серьезно, пока говорить не будем. Энергетики уже работают над восстановлением", – написал Коваленко.
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По его словам, в Киеве сейчас экстренные отключения из-за атак. Потребление ограничено на 575 МВт, но о тотальном отключении речь не идет. Большая часть города – со светом. Как только ситуация в энергосистеме полностью стабилизируется – вернемся к графикам.
"Спасибо ВСУ за то, что отбили очередную атаку на украинцев! россия в очередной раз пыталась оставить нас без света, но это невозможно, когда свет – внутри нас", - резюмировал Коваленко.
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Напомним
5 декабря российские ракеты ударили по энергетическим объектам в Киевской, Винницкой и Одесской областях.
По данным Воздушных сил ВСУ, россияне выпустили по Украине по меньшей мере 70 ракет, более 60 были сбиты.