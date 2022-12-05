Ракетна атака рф: в YASNO заявили про "прильоти" в трьох областях, енергетики вже працюють
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У результаті масованої атаки рф є прильоти в трьох областях, енергетики уже працюють над відновленням. Про це повідомив Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко, передає УНН.
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"Є прильоти в трьох областях, але де саме і наскільки серйозно, поки говорити не будемо. Енергетики уже працюють над відновленням", - написав Коваленко.
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За його словами, у Києві зараз екстрені відключення через атаки. Споживання обмежене на 575 МВт, але про тотальне відключення не йдеться. Більша частина міста - зі світлом. Як тільки ситуація в енергосистемі повністю стабілізується - повернемося до графіків.
"Дякуємо ЗСУ за те, що відбили чергову атаку на українців! росія вкотре намагалася залишити нас без світла, але це неможливо, коли світло – всередині нас", - резюмував Коваленко.
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Нагадаємо
5 грудня російські ракети вдарили по енергетичних об’єктах у Київській, Вінницькій та Одеській областях.
За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни випустили по Україні щонайменше 70 ракет, понад 60 було збито.