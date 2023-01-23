Ракетная атака на Днепр: в больницах остаются 18 травмированных
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В больницах Днепра остается 18 пациентов, среди них один ребенок, которые пострадали из-за вражеского ракетного удара по 9-этажному жилому дому. Об этом сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Алексей Григорук во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Цитата
«Сейчас в стационарах находится 18 пациентов, среди них один ребенок. Сейчас среди пострадавших, которые лечатся стационарно нет тяжелых больных. Они переведены из реанимационных отделений в общесоматические отделения для дальнейшего лечения и реабилитации», - рассказал Григорук.
По его словам, среди пострадавших зарегистрировано четыре переселенца.
Григорук отметил, что общее количество травмированных более 80 человек, среди них 16 детей.
Дополнение
14 января в городе Днепр в результате вражеского ракетного удара произошло попадание в девятиэтажный жилой дом. От взрыва полностью разрушен целый подъезд.
17 января в Днепре завершили поисковые работы в разрушенной ударом рф многоэтажке.
Вражеский ракетный удар по жилой 9-этажке в Днепре 14 января унес жизни 46 человек, еще 80 получили ранения.