Ракетная атака на Днепр: в больницах остаются 18 травмированных

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«Сейчас в стационарах находится 18 пациентов, среди них один ребенок. Сейчас среди пострадавших, которые лечатся стационарно нет тяжелых больных. Они переведены из реанимационных отделений в общесоматические отделения для дальнейшего лечения и реабилитации», - рассказал Григорук.

По его словам, среди пострадавших зарегистрировано четыре переселенца.

Григорук отметил, что общее количество травмированных более 80 человек, среди них 16 детей.

Дополнение

14 января в городе Днепр в результате вражеского ракетного удара произошло попадание в девятиэтажный жилой дом. От взрыва полностью разрушен целый подъезд.

17 января в Днепре завершили поисковые работы в разрушенной ударом рф многоэтажке.

Вражеский ракетный удар по жилой 9-этажке в Днепре 14 января унес жизни 46 человек, еще 80 получили ранения.