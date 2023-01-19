Ракетна атака на Дніпро: кількість жертв сягнула 46

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"За уточненою інформацією, російська ракета, що поцілила по дніпровській багатоповерхівці забрала 46 життів. 11-ро людей ще не впізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти. Опізнання триває, - зазначив Резніченко. - 80 людей поранені".

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З його слів, у лікарнях міста під наглядом медиків зостаються 24 постраждалих. "Троє у важкому стані, з-поміж них 9-річна дівчинка", - вказав голова ОВА.

Доповнення

14 січня у місті Дніпро внаслідок ворожого ракетного удару сталося влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок. Від вибуху вщент зруйнований цілий під'їзд.