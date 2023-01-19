Ракетная атака на Днепр: количество жертв достигло 46
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Вражеский ракетный удар по жилой 9-этажке в Днепре 14 января унес жизни 46 человек, еще 80 получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в четверг, 19 января, в Telegram, пишет УНН.
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"По уточненной информации, российская ракета, попавшая по днепровской многоэтажке, унесла 46 жизней. 11-ро человек еще не опознаны, столько же остаются пропавшими без вести. Опознание продолжается, - отметил Резниченко. - 80 человек ранены".
Детали
По его словам, в больницах города под наблюдением медиков остаются 24 пострадавших. "Трое в тяжелом состоянии, среди них 9-летняя девочка", - указал глава ОВА.
Дополнение
14 января в городе Днепр в результате вражеского ракетного удара произошло попадание в девятиэтажный жилой дом. От взрыва полностью разрушен целый подъезд.