Ракетная атака на Днепр: количество жертв достигло 46

Цитата

"По уточненной информации, российская ракета, попавшая по днепровской многоэтажке, унесла 46 жизней. 11-ро человек еще не опознаны, столько же остаются пропавшими без вести. Опознание продолжается, - отметил Резниченко. - 80 человек ранены".

Детали

По его словам, в больницах города под наблюдением медиков остаются 24 пострадавших. "Трое в тяжелом состоянии, среди них 9-летняя девочка", - указал глава ОВА.

Дополнение

14 января в городе Днепр в результате вражеского ракетного удара произошло попадание в девятиэтажный жилой дом. От взрыва полностью разрушен целый подъезд.