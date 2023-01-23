Ракетна атака на Дніпро: у лікарнях залишаються 18 травмованих
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У лікарнях Дніпра залишається 18 пацієнтів, серед них одна дитина, які постраждали через ворожий ракетний удар по 9-поверховому житловому будинку. Про це повідомив заступник директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА Олексій Григорук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Наразі у стаціонарах перебуває 18 пацієнтів, серед них одна дитина. Зараз серед постраждалих, які лікуються стаціонарно немає тяжких хворих. Вони переведені з реанімаційних відділень до загальносоматичних відділень для подальшого лікування та реабілітації», - розповів Григорук.
За його словами, серед постраждалих зареєстровано чотири переселенця.
Григорук зазначив, що загальна кількість травмованих понад 80 осіб, серед них 16 дітей.
Доповнення
14 січня у місті Дніпро внаслідок ворожого ракетного удару сталося влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок. Від вибуху вщент зруйнований цілий під'їзд.
17 січня у Дніпрі завершили пошукові роботи у зруйнованій ударом рф багатоповерхівці.
Ворожий ракетний удар по житловій 9-поверхівці у Дніпрі 14 січня забрав життя 46 людей, ще 80 отримали поранення.